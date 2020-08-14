Sündiken Dağları'nın yamacındaki Gürleyik Çayı ziyaretçilerini hayran bırakıyor - ESKİŞEHİR

Kent merkezine 120, Mihalıççık ilçesine ise 27 kilometre uzaklıkta yer alan Gürleyik Mahallesi'nde bulunan çay, yaklaşık 10 kilometre yol alarak Sakarya Nehri üzerindeki Sarıyar Baraj Gölü'ne dökülüyor.Tertemiz ve bozulmamış yeşil doğası, berrak Subaşı Şelalesi ile görenleri kendine hayran bırakan Gürleyik Çayı, 32 endemik bitkiye ve pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.Doğal havuzlarıyla misafirlerini ağırlayan çaya, Eskişehir ve çevre illerden pek çok doğasever geliyor. Jandarma ekipleri, ziyaretçilere sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarıda bulunuyor.Gürleyik Çayı, günün stresinden kurtulmak isteyenler için eşsiz deneyimler sunarken, fotoğrafçılar için de doğal bir stüdyo oluyor. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün aldığı kararla çayın çevresinde piknik ve kamp yapmanın yasaklanması da doğaseverleri memnun ediyor.- "Gürleyik'teki evlerin restore edilmesini istiyoruz"Gürleyik ve Doğal Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, AA muhabirine, 2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile yürüttükleri çalışmayla Gürleyik'te 32 endemik bitki türü tespit ettiklerini söyledi.Yaklaşık 300 nüfuslu Gürleyik Mahallesi'nde bulunan çayın doğaseverleri kendine çektiğini anlatan Gürsoy, şöyle konuştu:"Vatandaşlar bölgeye gidip, çaya girerek serinliyor. Gürleyik Çayı'nın kaynağından döküldüğü yere kadar ceviz ağaçları bulunur. Bunların büyük çoğunluğu sincapların toprak altına sakladığı tohumlar sayesinde büyüyüp yetişmiştir. Gürleyik Çayı'nın çevresinde yapılacak sosyal donatılarla daha da güzelleşeceğine inanıyoruz. Gürleyik'te tarihi öneme sahip farklı eser ve bölgelerimiz de var. Gürleyik'teki evlerin Mudurnu ve Göynük'teki gibi restore edilmesini istiyoruz."Gürsoy, mahallede bulunan konağın rölöve ve restorasyonunda kendilerine destek olan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya teşekkür etti.Ziyaretçilerden Onur Güler ise Gürleyik Çayı'nın cezbedici doğal güzelliğinin olduğunu belirterek, "Şelalesi ve doğal havuzları çok güzel. Suyu müthiş. Herkesin buraya gelmesini bekliyoruz. Hafta içi daha tenha oluyor. Hafta sonu çok kalabalık." diye konuştu.Ankara'dan gelen Celalettin Demirbaş da ailesiyle dinlenmek için bölgeye geldiklerini ifade ederek, çayın temizliğiyle dikkati çektiğini aktardı.
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