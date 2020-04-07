Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "A takım oyuncuları, sözleşmeli akademi oyuncuları ve çalışanlarımızın çoğu koronavirüsün etkileri nedeniyle ücretsiz izne çıkarılmıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, birkaç çalışanın ve teknik direktör Phil Parkinson'un işlerine evinden devam edeceği duyuruldu.