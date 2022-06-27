Sunday Times: Eski Katar Başbakanı, Prens Charles'a elden 3 milyon euro verdi
İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesi, İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Jassim'den, 2011-2015 yılları arasında üç kez birer milyon euro nakit para aldığını yazdı.
İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesi, İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Jassim'den, 2011-2015 yılları arasında üç kez birer milyon euro nakit para aldığını yazdı.
Galler Prensi Charles'ın ofisi Clarence House, bu paranın bağış amaçlı olduğunu ve "yasalara uygun olarak" prensin yardım derneklerine aktarıldığını açıkladı.
'Alışveriş poşetinde teslim edildi'
Sunday Times'a göre, Şeyh Hamad bin Jassim bir keresinde parayı bir bavul, bir keresinde bir spor çanta, bir keresinde de Fortnum and Mason mağazasının poşeti içinde Prens'e teslim etti.
Clarence House'ın açıklamasında "Şeyh Hamas bin Jassim'in bağışları derhal Prens'in yardım örgütlerinden birine aktarıldı ve kurallara uyuldu" denildi.
Bağışların Galler Prensi'nin himayesindeki "The Prince of Wales's Charitable Fund" adlı yardım kuruluşuna aktarıldığı belirtiliyor.
Bu yardım örgütü, kuruluş bildirgesinde amacının "diyalog, eğitim sağlık ve toplumsal kapsayıcılık alanlarında hibeler yoluyla insanların yaşamlarını dönüştürmek" olarak tanımlıyor.
Yardım derneği yetkilileri, gazeteye kuruluşun mütevelli heyetinin bağışın yasal olduğunu ve denetçilerden onay alındığını söyledi.
Gazetenin haberinde Prens'in aldığı paranın yasa dışı olduğuna ilişkin bir imada bulunulmadı.
Skandal sonrası Prens Charles'ın dernekleri mercek altında
Prens Charles'ın yardım örgütleri son aylarda Suudi milyarder Mahfuz Marei Mübarek bin Mahfuz'a bağış karşılığında kraliyet nişanı ve İngiltere vatandaşlığı için yardım önerdiğinin ortaya çıkması nedeniyle mercek altında.
Polis bu yılın başlarında iddialarla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.
Clarence House, Prens Charles'ın konuyla ilgili bilgisi olmadığını öne sürmüştü.
Yardım derneğinin CEO'su, Prens Charles'in eski özel kalem müdürü Michael Fawcett, geçen Kasım'da istifa etmişti.
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Sunday Times: Eski Katar Başbakanı, Prens Charles'a elden 3 milyon euro verdi/sunday-times-eski-katar-basbakani-prens-charles-a-elden-3-milyon-euro-verdi-3472938
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