Kızı ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayan Yıldızoğlu, gönderisine, "Canımın içi... İyi ki doğdun. Sen kızım olarak ve birey olarak çok değerlisin. Merhametli, onurlu, vicdanlı, yetenekli ve komik kızım... Çok şanslıyım..." notunu düştü. Suna Yıldızoğlu'nun gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.