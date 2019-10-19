19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Müsabaka ev sahibi bordo-mavililerin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın çok farklı anları olduğunu dile getirerek, "İyi bir takıma karşı oynadık. Güçlü takımdı. Maçın çok farklı anları vardı. Trabzonspor gibi güçlü bir rakibe 2-0 geriden başlamak gerçekten çok zor. İlk 15 dakika çok kötü oynadık. Ama ikinci yarıda takımım bunu başardı. Geri geldik. İkinci yarıda oyunun kontrolü çok iyi bir şekilde elimize aldık. Gölü de bulduk. Daha sonra rakibimize 2 tane hediye verdik. 2 gölü kalemizde gördük. Trabzonspor kaliteli oyunculara sahip. Bizim için çok zor oldu. İlk 11'den 4-5 oyuncumuz eksikti. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Oyuncularımın da taraftarlardan özür dilemesi gerektiğini inanıyorum. Daha fazla mücadele etmeleri gerekiyor. Yüreklerini daha fazla ortaya koymaları gerekiyor. Sosa şut çektiğinde bizim oyuncularımızdan hiç kimse topun önüne vücudunu koymadı. Futbolda bir şeyleri feda etmezsen hiçbir şey kazanamazsın. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler. Bende evimde oynadığım zaman böyle bir hakem isterim. Trabzonspor'a yardım ettiler diye bir şey söylemiyorum. Oyuna müdahalede bulunmadı. Ama oyunu yönetmeyi biliyordu. Yöneteceği yönü biliyordu" dedi.
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