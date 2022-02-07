Süper Lig'de son sırada bulunan Yeni Malatyaspor, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Sumudica ile beraber bu sezon Süper Lig'de görevine son verilen 19. çalıştırıcı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." denildi. 50 yaşındaki teknik direktör Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Malatya'ya, muhteşem taraftara, oyuncularıma ve ekip arkadaşlarıma veda zamanı. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Zordu ama elimizden geleni yaptık. Malatya, sözleşmemi sonlandırdı. Tazminat aldığım söylentileri doğru değil. Kulüp ve benim aramdaki işlerin doğru yürümesi için FIFA'ya dava açacağım. Malatyaspor'a başarılar diliyorum. Umarım ligde kalırlar."

Marius Sumudica yönetiminde 14 maça çıkan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.