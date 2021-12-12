Sumudica taraftarlardan özür diledi

Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk 33 dakikasında 5 gol atılan maçı Alanyaspor deplasmanda 6-2'lik skorla kazanmayı başardı. Mücadelenin son dakikalarında ve bitiş düdüğünü ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica sahaya girdi ve tribünlerden özür diledi.

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