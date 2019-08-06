06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, kadrolarını büyük ölçüde oluşturduklarını, ileri uca takviyelerinin olacağını söyledi
Rumen teknik adam yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının oldukça verimli geçtiğini anlattı.
Yavaş yavaş takımdaki uyumun da sağlanmaya başlandığını ifade eden Sumudica, hazırlık çalışmaları kapsamında oyuncularına hem taktik hem de kondisyon yüklemeye çalıştıklarını belirtti.
Geride kalan sürecin iyi yönetildiğini ve takım olma yolunda önemli aşamalar kaydettiklerini vurgulayan Sumudica, "Sürekli gelişen ve bunun için çalışan bir takım olacağız. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Güzel bir takım olacağız. Oynadığımız oyunla tüm futbolseverlere keyif veren bir yapıyla karşınıza çıkacağız." diye konuştu.
Sumudica, sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yeni sezonun kadrosunu kurabilmek için çabaladıklarını vurguladı.
Transfer döneminin oldukça zorlu geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:
"Açık konuşmak gerekirse, kadromuzu büyük ölçüde oluşturduk diyebiliriz. Şimdi ileri uca takviyelerimiz olacak. Forvet ve 10 numara pozisyonu için çalışmalarımız sürüyor. Bazı isimlerle önemli aşamalar da kaydettik. Tüm detaylar netleştiğinde ismini açıklarız, ama takıma direkt katkı sağlayacak isimler aramızda olsun istiyoruz. Şu an için 3-4 transfer daha yapıp lige hazır hale gelebiliriz. Şimdiye kadar yapılan transferlerden de memnunum. Yapılan transferlerle daha kaliteli bir görüntü verebilir durumdayız. Yeni transferlerimizle çok daha iyi olacağız."
48 yaşındaki teknik adam, taraftardan sabırlı olmasını isteyerek, "Ligde güzel işler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin ve lig başladığında bizi koşulsuz desteklemeye hazır olun. Sizinle beraber güzel işler yapacağız. Ümit ediyorum ligin ilk haftasından itibaren adımızdan söz ettireceğiz." diye konuştu.
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