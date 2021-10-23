Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica, galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, “Çünkü bir final maçı gibi mücadele ettiler” dedi.

Karşılaşmada 90 dakika boyunca kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden Sumudica, “Bugün takımımıza çok yardımcı oldular. İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber” ifadelerine yer verdi.

Pazartesiye kadar futbolculara izin verdiğini ifade eden Rumen teknik adam, sonrasında deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi. Yeni Malatyaspor ve taraftarları için mücadele ettiklerini ve ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getiren Sumudica, “Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Sadece 2 haftadır Malatyaspor’da çalışıyorum. Oyuncular anlattığım her şeyi çok iyi anladılar ve iki farklı sisteme karşı oynadılar. Adana’ya karşı 4-2-3-1, burada da 3-4-3 e karşı oynadılar. Takım çözüm üretti, hiçbir problemde görmedik. Ayrıca birçok gol şansımız da vardı bunları kaçırdık. Tabii hiç kimsenin de bu maçı kimin hakkettiği ile ilgili sorusunun olduğunu da düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Yeni Malatayspor’a geldiğinde hem mental olarak hem özgüven olarak takımın iyi durumda olmadığını da belirten Sumudica, “Ama onlara olması gereken yerlerinin burası olmadığını söyledim. Mesajlarımı çok çabuk alabilen oyuncular var takım içerisinde. Tabii çok mutluyum buraya geldim 2 maç üst üste kazandığım için. Buraya gelmeden önceki takımımda da 7 maç üst üste kazandım, bununla birlikte 9 maç oldu. Toplam 27 puan kazandım kendi adıma mutluyum. Ama şunu da söyleyebilirim ki şuan 12 puanımız var, bu puanla da hiç mutlu değilim. Hiçbir şey yapmadık daha, maç maç gidiyoruz, daha fazla puanlar almalıyız. Hiç bir problem yaşamadan, küme düşme korkusu yaşamadan bu takımı iyi yerlerde bitirmesi için çalışacağız” diye konuştu.

MUSTAFA DENİZLİ: BİR ANLIK GAFLET OYUNUN BİR ANDA DÖNMESİNE NEDEN OLDU

İyi bir mücadele olduğunu söyleyen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Moralli bir ekibe karşı bu akşam sahaya çıktık. Özellikle ilk yarı her iki takımın çok fazla üstünlük sağlayamadığı bir 45 dakika oldu. Bu akşam bazı bölgelerde mecburen değişikliğe gittik. Hafta içi ve geçtiğimiz hafta oyunda verdiğimiz sakatlıklar, özellikle defans hattında bizi yeni arayışlara itti. Esasında Süper Lig´de verileri genel olarak değerlendirdiğimiz zaman bir çok veride ligin en iyi takımlarından biriyiz, ama birisinde de en kötüsüyüz. Oda özellikle top kaybında, pas hatasında. Bu da zaman zaman bize pahalıya neden oluyor. Maçı kurtarmak için her türlü çabayı sarf ettik desem yanlış olmaz. Tabi geçen hafta deplasmanda kazanan ve ligin başında zor günler yaşayan Malatyaspor´un da 3 puana ihtiyacı vardı. İyi bir mücadele oldu. Bu akşam esasında bir anlık gaflet belki de yediğimiz golden sonra oyunun bir anda dönmesine neden oldu. Penaltıdan sonra süre oyunu kurtarmak için yetmedi, söyleyecek fazla bir şey yok" dedi.

Son haftalarda skor olarak bir düşüş yaşadıklarını ama oynadıkları oyundan memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Esasında düşüşü sonuç olarak değerlendiriyorsunuz. Geçen hafta Karagümrük maçı bizim için futbol için düşüş olarak düşünemeyiz. Oyundan ben son derece memnun kaldım. Bazen iyi oynadığımız maçları kazanamadığınız oluyor. Bu akşam iyi mi oynadık? 'hayır´ Kötü mü oynadık? `hayır´ Bizim en büyük problemimiz sezon başından beri kadro da olan 3-4 arkadaşımızın bu akşam aramızda olmaması. Bazı bölgelerde bizi mecburen pozisyon değişikliğine itti. Onu da çok iyi kullanamadık. Netice de 10 haftayı geride bıraktık, vasat bir görüntü veriyoruz. 5 galibiyet 5 mağlubiyet. Ama neticede biz kendimize sezon başında koyduğumuz hedeften şaşmayacağız. Bundan sonra iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin başta benim şüphem yok" diyerek sözlerini noktaladı.