Sumudica'dan penaltı isyanı!

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ilk yarısında birçok pozisyonlarının olduğunu ifade ederek “İki gol attık. İkinci yarı 5-6 pozisyonumuz vardı hatta bir de es geçilen penaltımız vardı ama skor üretemedik. 2-0'u bulduğunuz zaman oyunu kapatmalısınız. İki ortadan iki gol yemek mümkün değil. 4-5 tane de net pozisyonumuz vardı, final paslarının biraz daha doğru verilmesi gerekiyordu. Bunları da yapıp skor üretemedik. Şimdi televizyonda seyrettim penaltı pozisyonunu yüzde yüz değil, yüzde bin verilmemiş penaltımız var" dedi.
Wallacenin iğne ile ikinci yarıya çıktığını ifade eden Sumudica, “40 metreden orta yapılıp topu da takip etmiyor, gol de yiyorsanız ne diyebilirim. Bulduğunuz pozisyonların üzerine 3'üncü golü de bulmadığınız zaman futbol sizi cezalandırıyor" ifadelerine yer verdi.
"OLAYLARI YATIŞTIRMAYA ÇALIŞTIM"
Karşılaşma sonrası çıkan olayların sorulması üzerine de konuşan Teknik Direktör Sumudica, o sırada içeride olduğunu sonrasında dışarıya çıkarak olayları yatıştırmak için çalıştığını söyledi. Sumudica, şunları söyledi:
“Hakeme yardımcı olmaya çalıştım, herkesi sakinleştirdim. Kimsenin büyük bir hata yapmasını istemedim ama hakemin maçtan sonra soyunma odasına gelip futbolcularımın nasıl ağladığını görmesini isterdim. Haddadi 'Ben bir metre Mounir'in arkasındaydım, eğer bu penaltı değilse ben futbolu bırakacağım' dedi. Dokuz maçtır buradayım bir kere bile hakemin Malatya için VAR'a gittiğini görmedim. Şimdi duyuyorum VAR hakemi bir alt ligin hakemiymiş. Hüseyin Göçek'i daha önceden de biliyorum. Eğer karar veremediysen, net değilsen VAR'a gitmelisin. Ayrıca VAR'da seviye olarak çok yüksek bir hakem olmadığını biliyorsan, yeni bir hakem olduğunu biliyorsan VAR'a gelip penaltı kararını kendin vermelisin. Niye her şey Malatya'ya geliyor. Eğer pozisyonda karar verilememişse neden takdir haklarını karşı taraf için kullanıyor hakemler. Futbolcular bunu hissediyor. Oyuncularım bana diyor bir hafta boyunca eksi 10 dereceye kadar düşen soğuk havada çalıştık, birisi geliyor ve bizim bütün çalışmalarımızı elimizden alıyor. Hakemlere karşı hakaret etmek istemiyorum bir şey de demek istemiyorum. Benim için çok önemli olmaz bunun bedelini oyuncular öder ama büyük bir Anadolu takımı bunun bedelini ödeyecek, hiç doğru değil. Eğer bu pozisyon Türkiye'deki büyük takımlardan birisinde olsaydı düşünüyor musunuz ki hakem VAR'a gidecekti, gidecekti niye Malatya için gitmiyor? Herkes hata yapabilir ama hak ettiğimizi verin.”
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