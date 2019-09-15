15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden başarılı yüzücü Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü yarışında 44.74’lük derecesiyle dünya ikincisi oldu. 2018 Avrupa Şampiyonu unvanıyla Londra’ya gelen Sümeyye, bu sonuçla kariyerinin en önemli başarılarından birine daha imza atmış oldu.
Dünya ikincisi olarak 2020 Paralimpik Oyunları’na katılmayı garantileyen Sümeyye Boyacı “Ben Cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum. Daha 16 yaşındayım ve idolümden sadece bir göz açıp kapama süresi kadar kısa bir zaman diliminde geride kaldım. 3 salise ile Dünya ikincisi oldum. Şimdilik gümüş madalya alarak bayrağımızı podyuma taşıdım. Ama önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı da dinleteceğim” ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Sümeyye Boyacı'yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şampiyonada ülkemizi temsil eden milli sporcuları da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiği bildirildi.
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