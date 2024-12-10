Sümer Varlık Yönetim halka arzında her gün detaylar belli oluyor. 28 milyon lot dağıtacak firma Ana Pazar'da 'SMRVA' kodu ile işlem görecek. Şirket, elde edeceği fonun yüzde 50'sini yeni portföy alımları, diğer yüzde 50'sini borç ödemek için kullanacak. Peki, Sümer Varlık Yönetim ne zaman talep toplayacak? İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arz detayları...