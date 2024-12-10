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        Haberler Bilgi Ekonomi Sümer Varlık Yönetim talep toplama tarihleri, lot dağıtımı, hisse fiyatı, fon kullanımı

        Sümer Varlık Yönetim halka arz oluyor! Sümer Varlık Yönetim ne zaman talep toplayacak?

        616 milyon TL ile halka arz olmaya hazırlanan Sümer Varlık Yönetim, yatırımcısına 28 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. İki gün sürecek talep toplama sürecinden sonra firma Ana Pazar'da işlem görecek. Peki, Sümer Varlık Yönetim ne zaman talep toplayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 08:39 Güncelleme: 10.12.2024 - 08:39
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        • 1

          Sümer Varlık Yönetim halka arzında her gün detaylar belli oluyor. 28 milyon lot dağıtacak firma Ana Pazar'da 'SMRVA' kodu ile işlem görecek. Şirket, elde edeceği fonun yüzde 50'sini yeni portföy alımları, diğer yüzde 50'sini borç ödemek için kullanacak. Peki, Sümer Varlık Yönetim ne zaman talep toplayacak? İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arz detayları...

        • 2

          SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Sümer Varlık Yönetim hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.

        • 3

          SÜMER VARLIK YÖNETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 28 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şöyle;

          300 Bin katılım ~ 94 Lot (2068 TL)

          700 Bin katılım ~ 40 Lot (880 TL)

          1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (550 TL)

          1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (418 TL)

          1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (330 TL)

          2.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (286 TL)

          2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (242 TL)

          3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (198 TL)

        • 4

          SÜMER VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Firma 12-13 Aralık günü saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.

        • 5

          SÜMER VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firma, talep toplama sürecinden sonra borsada işlem görecek ancak henüz tarih açıklanmadı.

        • 6

          SÜMER VARLIK YÖNETİM FON KULLANIMI

          Yüzde 50 Yeni portföy alımları

          Yüzde 50 Finansal borç ödemesi.

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