Uzun bir süre sonra halka arz takvimine iki firma daha eklendi ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oldu. 28 milyon lot dağıtacak firmanın halka arz büyüklüğü 616 milyon TL olarak açıklandı. Firma T1-T2 bakiyesine uygun olacak ve BIST'te 'SMRVA' kodu ile işlem görecek. İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arzına dair tüm detaylar...