Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Sümer Varlık Yönetim halka arz detayları: Sümer Varlık hisse fiyatı kaç TL, ne zaman talep toplayacak?

        Sümer Varlık Yönetim halka arz detayları: Sümer Varlık hisse fiyatı kaç TL?

        Sümer Varlık Yönetim halka arz oluyor. Firma 616 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 28 milyon lot dağıtacak. 'SMRVA' kodu ile borsada yerini alacak şirketin ne zaman talep toplayacağı henüz açıklanmadı. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sümer Varlık Yönetim halka arz oluyor. 'SMRVA' kodu ile işlem görecek firma 28 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. Firma, halka arzdan elde edeceği fonun yarısını portföy alımları diğer yarısını da finansal borç ödemesi olarak kullanacak. İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arz detayları...

        • 2

          SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Sümer Varlık Yönetim hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.

        • 3

          SÜMER VARLIK YÖNETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 28 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı henüz açıklanmadı.

        • 4

          SÜMER VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Firmanın henüz talep toplama tarihi belli olmadı.

        • 5

          SÜMER VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firma, talep toplama sürecinden sonra borsada işelm görecek ancak henüz tarih açıklanmadı.

        • 6

          SÜMER VARLIK YÖNETİM FON KULLANIMI

          Yüzde 50 Yeni portföy alımları

          Yüzde 50 Finansal borç ödemesi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Habertürk Anasayfa