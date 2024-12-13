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        Haberler Bilgi Ekonomi Sümer Varlık halka arz sonuçları açıklandı mı? Sümer Varlık Yönetim kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?

        Sümer Varlık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?

        Sümer Varlık Yönetim A.Ş. 12-13 Aralık tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Sümer Varlık halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşen lot miktarı gündemi meşgul etmeye başladı. Şirket, halka arz kapsamında 28 milyon lot dağıtımında bulunacak. "Sümer Varlık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?" İşte Sümer Varlık Yönetim halka arzının 'SMRVA' BIST koduyla borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 19:30 Güncelleme: 13.12.2024 - 21:33
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        • 1

          Sümer Varlık halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı. Halka arz büyüklüğü 616 milyon TL olarak belirlenen Sümer Varlık halka arzının yüzde 23,73'ü halka açık olacak. 22 TL hisse fiyatıyla halka arz edilen şirket 12-13 Aralık tarihlerinde talep topladı. Peki, "Sümer Varlık halka arz sonuçları açıklandı mı? Sümer Varlık Yönetim kaç lot verir, ne zaman işlem görecek?" İşte detaylar...

        • 2

          SÜMER VARLIK TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Sümer Varlık 12-13 Aralık tarihlerinde talep topladı.

        • 3

          SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Sümer Varlık Yönetim hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.

        • 4

          SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Sümer Varlık halka arz sonuçları açıklandı. Buna göre yatırımcılara en fazla 117 lot (2574₺) dağıtım yapıldı.

        • 5

          SÜMER VARLIK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Sümer Varlık hissesinin borsada işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Hissenin önümüzdeki hafta itibarıyla borsa işlem görmesi bekleniyor.

        • 6

          SÜMER VARLIK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Sümer Varlık Yönetim katılım endeksine uygun değil.

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