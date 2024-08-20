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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sümer Holding'e ait iki marka özelleştirilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Sümer Holding'e ait iki marka özelleştirilecek

        Sümer Holding'e ait iki markanın ihaleyle satışı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:36
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        Resmi Gazete'de yayımlandı: İki marka özelleştirilecek
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü'nün yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Sümer Holding'in "Bursa Merinos (Türk Malı)" ile "Merinos" markaları satış yöntemiyle özelleştirilecek.

        Markalara ilişkin ihale şartnamesi bedeli Bursa Merinos için 20 bin lira, Merinos için 30 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 300 bin lira ile 3 milyon lira olarak belirlendi.

        Markalar için 12 Eylül'e kadar son teklif verilebilecek.

        İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Daha sonra pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihaleler sonuçlandırılacak.

        Teklif sahiplerinin her bir marka için ayrı ihale şartnamesi alması, ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri, kuruluşun "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 17.00'ye kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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