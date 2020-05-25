Sümer Ezgü ve öğretmenlerden çocuklara türkülü bayram hediyesi - ANTALYA

AA

Ezgü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinin sürdüğü günleri, Antalya'daki evinde müzik çalışmalarıyla geçiriyor.Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesine destek veren Ezgü, öğretmen arkadaşları Adnan Boyacı, Utku Ulaş Cömert ve Yöresel Senfoni Orkestrası'yla evden yapılan kayıtlarla çocuklar için türküler söyledi.Sanatçı Sümer Ezgü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara anı olması için köy ve yaylı opera çalgılarıyla çalınan eserleri seslendirdiklerini dile getirdi.Proje kapsamında evlerden kayıt yapıldığını anlatan Ezgü, 32 müzik öğretmeninin çeşitli enstrümanlarla projeye destek verdiğini ifade etti.- "Bir bayramlık müziğimiz olsun istedik"Ezgü, yapılan çalışmanın çok beğenildiğini belirterek, şöyle devam etti:"Evden dahi olsa müzik çalışmaları yapmaya devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Eskiden bayram sabahları evlerde türküler çalardı, şenlik gibi kutlanırdı. Her ne kadar korona günlerinde sıkıntılı bir süreç yaşıyor olsak da o günlerin hatırlanmasını, anısını devam ettirmek istedik. Yöresel Senfoni Orkestrasıyla söz- müzik Hamit Çine'ye ait olan 'Hadi gali sen de gel' eserini çalıp söyledik. Bu sıkıntılı süreçte bayramımız biraz da olsun şenlensin, bir bayramlık müziğimiz olsun istedik. Bu kötü sürecin geçeceğini düşünüyorum. Eski neşeli, güzel bayramlarımıza döneceğimize inanıyorum."Evinde çalıp söylediği türküleri, sağlık çalışanları ve evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla sosyal medyadaki hesabından canlı paylaşan Ezgü, 19 Mayıs'a özel marş bestelemişti.