Şu anda en az 5 tane küçük, bazıları inziva amaçlı, bireysel ibadete göre dizayn edilmiş şapelin restorasyonu tamamlandı ve gerekli güvenlik düzenlemesiyle birlikte ziyarete açıldı. Manastır ana bloğunun dışında, üst kota doğru bir tane daha şapel vardı. Biliniyordu ama açık değildi, tehlikeli bir yerde olduğu için ulaşması zordu.