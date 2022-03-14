Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı ile güzergahında yer alan Altındere Vadisi, yoğun kar yağışının ardından havadan görüntülendi. AA'nın haberine göre dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi ve çevresinde etkili oldu. Bölgedeki ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri karla kaplandı.