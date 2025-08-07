Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sümela Manastırı nerede? Sümela Manastırı hangi şehirde, ilde, bölgede? htnrd

        Sümela Manastırı nerede? Sümela Manastırı hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Sümela Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesi sınırları içerisinde, Karadağ'ın sarp bir yamacına oyulmuş, hem mimari konumu hem de tarihi ve dini önemiyle dünya çapında tanınan anıtsal bir Rum Ortodoks manastır kompleksidir. Altındere Vadisi'ne hakim, adeta bir kartal yuvasını andıran bu yapı, inancın ve insan azminin doğanın en zorlu koşullarında bile nasıl bir şaheser yaratabileceğinin en etkileyici kanıtlarından biridir. Bu yapı, inancın ve insan azminin doğanın en zorlu koşullarında bile nasıl bir şaheser yaratabileceğinin en etkileyici kanıtlarından biridir. Peki, Sümela Manastırı nerede? Sümela Manastırı hangi şehirde, ilde, bölgede? İşte bu ikonik yapı hakkındaki tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 15:19 Güncelleme: 07.08.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sümela Manastırı nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manastırın Karadeniz'in yemyeşil vadileri arasındaki konumu, onun sadece bir dini merkez değil, aynı zamanda zorlu bir coğrafyaya meydan okuyan bir mimari harikası olduğunu da gösterir. Sümela Manastırı hangi ilde yer aldığı, yani Trabzon'un zengin tarihi dokusundaki yeri, manastırın Komnenoslar ve Osmanlılar dönemindeki önemini anlamak için bir anahtardır. Ayrıca Sümela Manastırı konumu nedir ve bu konumun getirdiği restorasyon zorlukları, günümüzde bu eşsiz mirasın korunması için verilen mücadelenin de bir parçasıdır. Manastırın efsanelere dayanan kuruluşu ve bugünkü durumu hakkındaki tüm ayrıntıları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

        REKLAM

        SÜMELA MANASTIRI NEREDE?

        Sümela Manastırı nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon iline bağlı Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer aldığıdır. Manastır, Karadağ'ın eteklerinde, vadi tabanından yaklaşık 300 metre yükseklikteki sarp bir kaya bloğunun üzerine, adeta bir oyuk içine inşa edilmiştir. Bu nefes kesici konumu, manastırın hem dış dünyadan izole olmasını hem de doğal saldırılara karşı korunmasını sağlamıştır. Manastıra ulaşım, vadi içindeki yoldan sonra belirli bir noktadan itibaren patika ve merdivenlerle sağlanmaktadır.

        SÜMELA MANASTIRI HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE?

        İdari olarak Sümela Manastırı hangi şehirde ve Sümela Manastırı hangi ilde sorularının net cevabı Trabzon'dur. Manastır, Trabzon şehir merkezine yaklaşık 47 kilometre, bağlı olduğu Maçka ilçe merkezine ise yaklaşık 17 kilometre uzaklıktadır. Trabzon, tarih boyunca Doğu Karadeniz'in en önemli liman kenti ve kültür merkezi olmuştur. Özellikle 1204-1461 yılları arasında hüküm süren Trabzon İmparatorluğu (Komnenos Hanedanı) döneminde, Sümela Manastırı bölgenin en önemli ve en saygı duyulan dini merkezi haline gelmiş, imparatorlar tarafından himaye edilerek zenginleştirilmiştir. Bu nedenle manastır, Trabzon'un tarihi ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

        REKLAM

        SÜMELA MANASTIRI HANGİ BÖLGEDE?

        Coğrafi olarak Sümela Manastırı hangi bölgede sorusu, bizi Türkiye'nin en karakteristik coğrafyalarından biri olan Karadeniz Bölgesi'ne götürür. Manastır, bölgenin Doğu Karadeniz bölümünde yer alır. Bu bölge, denize paralel uzanan yüksek dağ sıraları, bu dağların arasındaki derin vadiler, gür ormanlar ve bol yağışlı iklimiyle tanınır. Sümela Manastırı'nın mimarisi ve konumu, bu coğrafyanın bir ürünüdür. Yemyeşil bir ormanın ortasında, sislerin arasından yükselen bir kaya kütlesine yapışmış gibi duran görüntüsü, Karadeniz Bölgesi'nin doğal ve mistik atmosferini en iyi yansıtan manzaralardan biridir.

        SÜMELA MANASTIRI KONUMU NEDİR?

        Sümela Manastırı konumu nedir sorusu, yapının hem fiziksel erişilebilirliğini hem de sembolik anlamını içerir. Fiziksel olarak manastır, yaklaşık 1200 metre rakımda, Altındere Vadisi'ne bakan bir konumdadır. Bu izole ve ulaşımı zor konum, manastırın kurulduğu dönemlerde keşişlerin dünyevi hayattan uzaklaşarak kendilerini dine adama felsefesine son derece uygundu. Aynı zamanda bu sarp konum, manastırı olası saldırılara karşı doğal bir kale gibi korumuştur. Günümüzde bu konum, ziyaretçiler için bir tırmanış ve doğa yürüyüşü deneyimi sunarken, aynı zamanda son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarının ne kadar zorlu koşullarda yürütüldüğünü de gözler önüne sermektedir.

        REKLAM

        TARİHİ VE YAPISI

        Sümela Manastırı'nın kuruluşu, rivayete göre M.S. 4. yüzyıla kadar uzanır. Efsaneye göre, Atinalı iki keşiş olan Barnabas ve Sophronios, rüyalarında Hz. Meryem'i görürler. Meryem, onlardan, Havari Luka tarafından yapıldığına inanılan bir ikonasını alarak Karadağ'daki bu mağaraya getirmelerini ister. Keşişler, birbirlerinden habersiz olarak deniz yoluyla Trabzon'a gelir, burada karşılaşır ve rüyalarını birbirlerine anlatırlar. Birlikte ikona'yı bularak bugünkü manastırın temelini oluşturan doğal mağaraya yerleştirirler. Manastırın adının da, "siyah" anlamına gelen "melas" kelimesinden türediği ve "Karadağ'daki Meryem Ana" anlamına gelen "Panagia Sou Melas"tan geldiği düşünülmektedir.

        Manastır, tarih boyunca, özellikle Trabzon İmparatorluğu döneminde büyük bir gelişim göstermiştir. III. Alexios döneminde (1349-1390) bugünkü görkemli yapısına kavuşmaya başlamış ve fermanlarla zengin gelirlere sahip olmuştur. Trabzon'un 1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinden sonra da Osmanlı padişahları manastırın haklarını korumuş ve ona özel imtiyazlar tanımıştır. Bu sayede manastır, 1923 yılındaki Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesine kadar aktif bir dini merkez olarak varlığını sürdürmüştür.

        Manastır kompleksi, ana kaya kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ve su ihtiyacını karşılayan su kemerleri gibi birçok yapıdan oluşur. Ana birim olan ve doğal bir mağaranın kiliseye dönüştürülmesiyle oluşturulan Kaya Kilisesi'nin hem iç hem de dış duvarları, İncil'den sahnelerin (Hz. İsa ve Hz. Meryem'in hayatı gibi) tasvir edildiği zengin fresklerle kaplıdır. Bu freskler, farklı dönemlerde (13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar) yapılmış olup, manastırın sanatsal zenginliğinin en önemli kanıtıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Habertürk Anasayfa