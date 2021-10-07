Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nda restorasyon sırasında ortaya çıkarılan iki şapel, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilecek restorasyonun ardından ziyarete açılacak.
AA'nın haberine göre Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde yaklaşık 300 metre yükseklikte inşa edilen Sümela Manastırı'nda kaya düşme riskine karşı 2015'te başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında iki şapel bulundu.
Restorasyon ekibince mezarlık şapeli ve saklı şapel olarak nitelendirilen şapeller, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2018'de "korunması gerekli birinci grup kültür varlığı" olarak tescil edildi.
Daha önce hiçbir çalışma gerçekleştirilmemiş "mezarlık şapeli" ile el değmemiş duvar resimlerine sahip "saklı şapel" olarak nitelendirilen iki yapıda, Trabzon Müze Müdürlüğü başkanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu'nun bilimsel danışmanlığında kazı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.
12. ile 19. yüzyıllara tarihlenen şapellerin restorasyonunun ardından ziyarete açılması planlanıyor.
663 DUVAR RESMİ PARÇASI KORUMA ALTINDA
Trabzon Müzesi Müdürü Levent Alnıak, Türkiye'nin önemli kültür varlıklarından biri olan Sümela Manastırı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temizlik ve kazı çalışmaları gerçekleştirildiğini anımsattı.
Çalışmaların, Trabzon Müze Müdürlüğü başkanlığında, müze uzmanları eşliğinde, Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün katkılarıyla ve sanat tarihçisi Dr. Öğretim Üyesi Mimiroğlu'nun bilimsel danışmanlığında yürütüldüğünü belirten Alnıak, şunları kaydetti:
"Sümela Manastırı'na ait mezarlık ve saklı şapellerde yürütülen çalışmalarda önemli, yeni bulgulara ulaşılmıştır. Bu çalışmalarda ayrıca çok değerli duvar resimlerine sahip olan Saklı Şapel'deki dökülmüş olan 663 duvar resim parçası da Trabzon Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanları eşliğinde envanterlenerek koruma altına alınmıştır. Çalışmalarda elde edilen bulgular üzerindeki bilimsel araştırmalar devam etmekte olup, çeşitli yayınlarla bilim dünyasına sunulması planlanmaktadır. İleriki dönemlerde gerçekleşecek restorasyon çalışmaları ile bu yapıların ziyaretçilere açılması hedeflenmektedir."
SÜMELA MANASTIRI
Karadağ'ın eteklerinde vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda bulunan Sümela Manastırı, halk arasında Meryem Ana adı ile biliniyor.
Kaynaklara göre, Sümela Manastırı'nın 18. yüzyılda birçok bölümü yenilendi, bazı duvarları fresklerle süslendi. 19. yüzyılda büyük binaların eklenmesiyle manastır ihtişamlı bir görünüm kazandı. Bu dönemde son şeklini alan manastır, pek çok yabancı seyyahın ziyaret ettiği, yazılarına konu ettiği bir yer haline geldi.
Sümela Manastırı, ana kaya kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazma gibi bölümlerden oluşuyor. Mağara ve şapellerin duvarlarındaki fresklerin ise 12. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar farklı dönemlere ait oldukları düşünülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!