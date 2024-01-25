Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sümela Manastırı beyaz örtüsüyle görüntülendi

        Sümela Manastırı beyaz örtüsüyle görüntülendi

        Doğu Karadeniz'de en fazla ziyaret edilen yerlerin başında gelen Sümela Manastırı, karın ardından beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:27 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yerli ve yabancı turistlerin Çaykara ilçesindeki Uzungöl'den sonra en fazla ilgi gösterdiği Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı ve Ören Yeri, her mevsim misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

        • 2

          Karla kaplanan Altındere Vadisi'ndeki Sümela Manastırı'nın yanı sıra orman, çeşmeler ve derenin bazı bölümleri drone ile görüntülendi.

        • 3

          Bölgeyi ziyaret edenler, eşsiz manzaranın tadını çıkarıp fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Ölü ve yaralılar vardı! Müzikhol çatışması kamerada!
        Ölü ve yaralılar vardı! Müzikhol çatışması kamerada!
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Habertürk Anasayfa