Sümela Manastırı 15 Ağustos'ta belli saatler arasında ziyaret edilebilecek

Maçka Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Sümela Manastırı'nın 15 Ağustos'ta 10.00-14.00 saatleri arasında ziyaretçi alımına kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretçilerin, manastır gezi programlarını cumartesi günü 14.00-20.00 saatleri arasında planlamaları gerektiği kaydedildi.

Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos Cumartesi günü ayin düzenlenecek.