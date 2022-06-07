Sümela'da eğlence soruşturmasında müdür görevden alındı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılarak güçlendirilmesi projesi kapsamında ziyarete kapatıldı.
Restorasyon çalışmalarının sürdüğü manastıra, şubat ayında Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle giren proje sahibi organizatör DJ Ahmet Şenterzi ile meslektaşları Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple tanıtım klibi çekti.
EĞLENCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Manastır alanına ses ve müzik sistemleri kurulup kameraların yerleştirildiği çekimlerde çalınan elektronik müziğe ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait görüntülerin ortaya çıkması tepki aldı.
Klip çekimine izin veren Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Bakanlık izni olmadan gerçekleştirilen çekimle ilgili görevlendirilen müfettişler kente gelerek inceleme yaptı.
ELEKTRONİK MÜZİKLE DANS ETMİŞLER
Klip çekimi için sunulan başvuru dosyasında Fransa'da Bernay Manastırı, Mısır Piramitleri, Türkiye'de ise Kapadokya, Nemrut ve Göbekli Tepe'de çekilen benzer klipleri örnek gösteren ekibin, o dönem görev nedeniyle İspanya'da bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Mustafa Asan'ın yerine vekalet eden müdür yardımcısının 'uygun' görüşü sonrası ilgili vali yardımcısının onayı ile talep bakanlığa iletilmeden izin verildiği ortaya çıktı.
İzinle manastıra giren ekibin klip çekimi aralarında molalarda çalan elektronik müzikle dans ederek eğlendikleri, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldıkları belirlenirken, görüntüleri sosyal medyada kimin paylaştığı ise öğrenilemedi.
İZNİ VEREN KİŞİ GÖREVDEN ALINDI
Bakanlığın soruşturması sonunda Sümel'da klip çekildiği dönemde görevlendirme nedeniyle İspanya'da bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan görevden alındı. Asan'ın bakanlık onayı olmadan manastırda çekim izni verdiği gerekçesiyle görevden alındığı öğrenildi.
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