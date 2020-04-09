09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Salgın hızla yayılmaya devam ettikçe insanların virüs hakkında bilgilenme ihtiyacı artıyor. Ancak koronavirüs hakkında çevremizde dolaşan her bilgi maalesef doğru değil. Özellikle sosyal medyada koronavirüsten koruduğu iddia edilen birtakım öneriler yer alıyor. Uzmanlar, etraftan duyduğumuz, gördüğümüz önerileri teyit etmeden hayata geçirmeme konusunda uyarıyor.
Sosyal medyada sıkça gördüğümüz o bilgilerden birkaçı şöyle;
* Sumak suyu koronavirüsü yenmede etkilidir.
* Saç kurutma makinesi koronavirüsü öldürür.
* Koronavirüs akciğere inmeden dört gün boğazda mı bekler.
Peki bu bilgiler ne kadar doğru? İşte cevapları...
Sumak suyu koronavirüsü yenmede etkili mi?
Sumak suyunun koronavirüsü yenmede etkili olduğu iddiası yanlış. Hastalığın doğal yollarla önlenebileceğini ya da tedavi edilebileceğini gösteren bilimsel bir bulgu yok. Koronavirüsün tedavisi için aşı ve ilaç araştırmaları devam ediyor. Covid-19'un henüz kesin bir tedavisinin olmaması insanları farklı çözümler aramaya itiyor. Hastalığın tedavisi için güvenilir kaynaklardan haber beklemek en doğrusu...
Saç kurutma makinesi koronavirüsü öldürür mü?
Yeni koronavirüs insan hücrelerine tutunup içlerine giriyor. Dışarıdan ısı müdahalesi işe yaramıyor. Burnunuza kurutma makinesi tutmak mukozaya zarar verebilir, enfeksiyonu kolaylaştırabilir. Virüs sadece burundan değil, ağız ve gözden de girebilir. Vücudumuza dışarıdan yapacağımız hiçbir mekanik müdahale viral enfeksiyonlarda işe yaramaz. Virüsün işinin hücrelerle olduğunu anımsayın. Virüsü öldürmek amacıyla yaptığımız her şey hücrelerimize de zarar verebilir.
Koronavirüs akciğere inmeden dört gün boğazda mı bekliyor?
Koronavirüsün akciğere inmeden dört gün boğazda beklediği iddiası yanlış. Virüsler başka hücreler olmadan varlıklarını sürdüremez. Bu nedenle oldukları yerlerde beklemez, hücrelere tutunurlar. Virüsleri su, sirke ya da tuzlu su ile gargara yaparak yok edemezsiniz. Hastalığın seyri ve süresi kişiden kişiye değişir. Şu anda Covid-19 için spesifik bir tedavi ya da ilaç mevcut değil. Salgınla mücadelede yapabileceğimiz en iyi şey hiç hasta olmamaya çalışmak.
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