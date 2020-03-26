Sumak bitkisinin faydaları nelerdir? Sumak suyu tarifi nasıldır? soruları sumak baharatı ile ilgili detayları merak edenlerin gündeminde. Soğan salatalarının vazgeçilmezi olan Sumak, bir çok yemeğe de lezzet katıyor. Ancak sumak bitkisi lezzetli olduğu kadar faydalı da. Özellikle sumak suyu birçok probleme deva olabiliyor. Sumak ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

SUMAK NEDİR?

Sumak, çalı görünümünde bir bitki cinsi. Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan "sumak" elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir. Sumak, Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi dışında her yerde yetişir.

SUMAK BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

- Kan şekerini düzenler.

- Eklem hastalıklarına iyi gelir.

- Kalp için faydalıdır.

- Sindirim sistemini düzenler.

- Harareti giderir.

- Ateşi düşürür.

- Karaciğeri korur.

- İdrar söktürücü özelliği vardır.

SUMAK SUYU TARİFİ

Malzemeler:

- Bir çay bardağı kaynamış su

- Bir tatlı kaşığı sumak

Yapılışı:

Bir çay bardağı kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumağı ekleyin 5 dakika demlenmeye bırakın daha sonra süzerek içebilirsiniz. İsterseniz 1-2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz.