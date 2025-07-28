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        Haberler Gündem Güncel Suluova'da kapalı sistem sulama tesisi açıldı | Son dakika haberleri

        Suluova'da kapalı sistem sulama tesisinin açılışı yapıldı

        Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde yapımı tamamlanan ve 110 hektar alanı sulayacak olan kapalı sistem sulama tesisinin açılışı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:51
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        Suluova'da kapalı sistem sulama tesisi açıldı
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        Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyündeki kapalı sistem sulama tesisinin açılışı yapıldı.

        Köy muhtarı ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Vali Önder Bakan, önemli bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

        110 hektar alanı sulaması hedeflenen tesisin köy tarımının gelişmesine, ürün verimliliğinin artmasına, çiftçilerin gelir düzeyinin yükselmesine, gençlerin köylerde üretime katılmalarına ve göçün önlenmesine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Bakan, su israfını önlemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla köylü üreticilere hizmet etmeye devam ettiklerini ifade etti.

        Törene, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Kaymakam Şafak Gürçam ve protokol üyeleri katıldı.

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        #suluova
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