Suluova'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - AMASYA

İsa Bülbül'ün kullandığı 05 KA 153 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Muhsin Yazıcıoğlu kavşağından ana yola çıkmak isteyen Vahit Komat idaresindeki 05 AAG 727 plakalı otomobille çarpıştı.Bülbül'ün kullandığı otomobil, refüjdeki ağaç ve trafik levhalarına çarparak durabildi.Kazada araçta sıkışan Bülbül, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bülbül, 112 Acil Servis ekibince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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