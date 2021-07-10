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Turkuaz suyu, beyaz kumuyla Türkiye’nin Maldivler’i - Haberler

Suluada ziyaretçilerin akınına uğradı

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Sahili açıklarındaki Suluada, ziyaretçilerini büyülüyor. Yerleşimin bulunmadığı adaya teknelerle ulaşan yerli ve yabancı turistler, turkuaz renkli berrak suyun ve bembeyaz kumların tadını çıkarıyor

10.07.2021 - 10:28 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • 640 kilometrelik sahil bandında 210'u mavi bayraklı plajın yanı sıra eşsiz koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan Antalya'da, tatilciler Kumluca ilçesi açıklarındaki Suluada'yı rota olarak belirledi. 

     

  • Beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

     

  • Biri 50, diğeri 120 metre bembeyaz kumlu ve turkuaz suyuyla iki plajıyla Maldivlere benzetilen ada, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

     

  • Adaya çıkanlar bu eşsiz plajlarda yüzüyor, ada manzarasında fotoğraf çektiriyor.

  • Saatlerce adada vakit geçiren tatilciler, adanın ortasında bulunan, kayalıkların altından yüzerek diğer tarafına da geçilebilen ve 'Aşk Mağarası' olarak adlandırılan mağaraya da yoğun ilgi gösteriyor. 

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