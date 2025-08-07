Suluada nerede? Suluada hangi şehirde, ilde, bölgede?

Adanın Akdeniz'deki konumu, onun sadece bir tekne turu destinasyonu olmasının ötesinde, jeolojik ve hidrolojik olarak da özel bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Suluada hangi ilde yer aldığı, yani Antalya'nın zengin turizm coğrafyasındaki yeri, adanın popülerliğini ve erişilebilirliğini belirleyen ana faktördür. Ayrıca, Suluada konumu nedir ve bu konumun getirdiği Akdeniz akıntıları, adanın sularının neden bu kadar berrak kaldığını açıklamaktadır. Adanın isminin kökeni, plajlarının özellikleri ve korunmasına yönelik tartışmalar, onun çok katmanlı kimliğini oluşturmaktadır.

SULUADA NEREDE?

Suluada nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Türkiye'nin güneybatısında, Akdeniz'de, tarihi Gelidonya Yarımadası'nın (Taşlık Burnu) en uç noktasının karşısında yer aldığıdır. Adrasan Koyu'nun açıklarında bulunan ada, ana karaya yaklaşık 7 kilometre mesafededir. Üzerinde yerleşim bulunmayan, tamamen doğal yapısını koruyan bir ada olması, onun en önemli özelliğidir. Bu konumu nedeniyle adaya karayoluyla ulaşım imkanı yoktur; tek ulaşım yolu Adrasan ve Olympos gibi yakın koylardan kalkan tekne turlarıdır.

SULUADA HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE? İdari olarak Suluada hangi şehirde ve Suluada hangi ilde sorularının yanıtı Antalya'dır. Ada, Türkiye'nin turizm başkenti olarak kabul edilen Antalya ilinin Kumluca ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kumluca, sadece seracılık ve tarımdaki önemiyle değil, aynı zamanda Olympos, Çıralı, Adrasan gibi dünyaca ünlü antik kentlere ve tatil beldelerine ev sahipliği yapmasıyla da bilinir. Suluada, bu zengin turizm coğrafyasının en yeni ve en popüler yıldızlarından biri olarak, Kumluca ve Antalya'nın doğal güzellikleri arasında özel bir yere sahiptir. SULUADA HANGİ BÖLGEDE? Coğrafi olarak Suluada hangi bölgede sorusunun cevabı, Türkiye'nin güney kıyı şeridini oluşturan Akdeniz Bölgesi'dir. Ada, Batı Akdeniz'in en güzel ve en iyi korunmuş kıyı şeritlerinden biri olan, tarihi Likya Yolu güzergahı üzerinde bulunur. Akdeniz Bölgesi'nin tipik iklimi, denizi ve doğal yapısını en saf haliyle yansıtan Suluada, bölgenin "Turkuaz Sahiller" olarak da bilinen kıyılarının en parlak örneklerinden biridir. Bölgenin genel turizm kimliği olan deniz, kum, güneş ve tarih dörtgeninin doğal güzellik ayağını en iyi temsil eden yerlerden biridir.

SULUADA KONUMU NEDİR? Suluada konumu nedir sorusu, adanın erişilebilirliğini ve ekolojik durumunu tanımlar. Yaklaşık 36° kuzey enlemi ve 30° doğu boylamında yer alan adanın konumu, onu ana karanın yoğun yapılaşmasından ve kirliliğinden koruyan doğal bir izolasyon sağlar. Adaya ulaşım, sadece Adrasan Limanı'ndan kalkan günübirlik gezi tekneleriyle mümkündür. Bu deniz yolculuğu genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürer ve yol boyunca Gelidonya Feneri gibi tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı sunar. Adanın bu izole konumu, suyunun olağanüstü berraklığının ve doğal yapısının bozulmadan kalmasının en önemli nedenlerinden biridir. SULAR, PLAJLAR VE MAĞARALAR Suluada'nın en belirgin ve ismini aldığı özelliği, adanın içinden kayaların arasından sızan tatlı su kaynağıdır. "Sulu Ada" adı da buradan gelir. Bu suyun, özellikle böbrek taşlarına ve çeşitli mide rahatsızlıklarına iyi geldiğine dair yerel bir inanış vardır. Bu "şifalı su" efsanesi, adanın mistik cazibesini daha da artırmaktadır. Tekne turları genellikle bu suyun aktığı noktada mola vererek ziyaretçilerin bu doğal kaynaktan su almasına olanak tanır.

Adanın dünya çapındaki ününü borçlu olduğu şey ise Maldivler'i andıran beyaz kumsalları ve suyunun rengidir. Adanın, özellikle teknelerin yanaştığı iki ana plajı vardır. Bu plajlardaki kumun ve küçük çakıl taşlarının beyaz rengi, adanın kireçtaşı ağırlıklı jeolojik yapısından kaynaklanır. Bu beyaz zemin, güneş ışığını yansıtarak denizin o meşhur, parlak turkuaz rengini almasını sağlar. Suyun berraklığı o kadar fazladır ki, metrelerce derinlikteki deniz tabanı bile net bir şekilde görülebilir. Suluada, sadece plajlarından ibaret değildir. Çevresi, tekne turlarının uğradığı birbirinden ilginç deniz mağaraları ve kaya oluşumlarıyla doludur. Özellikle "Aşıklar Mağarası" olarak bilinen ve içinden yüzülerek geçilebilen mağara, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biridir. Bu mağaraların ve adanın sarp kayalıklarının suyla buluştuğu noktalar, fotoğrafçılar ve doğa severler için eşsiz manzaralar sunar.