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Sultanlar Ligi’nde 9. hafta heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 9. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Giriş: 02.12.2022 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
Sultanlar Ligi’nde 9. hafta heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 9. hafta heyecanı yarın ve 4 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, Çukurova Bld. Adana Demirspor'u konuk edecek. Hafta Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru maçı ile tamamlanacak.
Sultanlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın
13.00 Fenerbahçe - Çukurova Bld. Adana Demirspor
14.00 VakıfBank - PTT
16.00 İlbank - Bolu Bld.
17.00 Sarıyer Bld. - Galatasaray

4 Aralık Pazar
15.00 Nilüfer Bld. - Aydın B.Şehir Bld.
17.00 Türk Hava Yolları - Sigorta Shop
18.30 Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru

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