Sultanlar Ligi'nde toplu sonuç

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 7. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İlbank-Sarıyer Belediyespor: 3-1

Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Çan Gençlik Kalespor-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 3-0

PTT-Nilüfer Belediyespor: 2-3

Karayolları-Fenerbahçe Opet: 0-3

Not: VakıfBank-Kuzeyboru maçı, ev sahibi takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.