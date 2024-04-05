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        Haberler Spor Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı belli oldu - Voleybol Haberleri

        Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı belli oldu

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği play-off final etabının programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:39
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        Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşılaşacağı Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı açıklandı

        Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayacak.

        Final serisinin maç programı şöyle:

        9 Nisan Salı:

        19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

        13 Nisan Cumartesi:

        19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

        15 Nisan Pazartesi:

        19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

        18 Nisan Perşembe:

        19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

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        21 Nisan Pazar:

        19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

        ÜÇÜNCÜLÜK ETABININ DA PROGRAMI AÇIKLANDI

        Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Türk Hava Yolları'nın üçüncülük için karşı karşıya geleceği etabın programı da belli oldu.

        Bu seride 2 galibiyete ulaşacak ekip, sezonu üçüncü bitirecek.

        Üçüncülük etabının maç programı şöyle:

        9 Nisan Salı:

        13.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

        12 Nisan Cuma:

        16.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

        14 Nisan Pazar:

        20.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

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