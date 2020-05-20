İHA

İstanbul Sultangazi’de izinsiz üretilen 800 bin adet maske ele geçirildi. Jandarmanın operasyonunda iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Sultangazi’de bir tekstil atölyesinde izinsiz ve belgesiz maske üretildiği bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri atölyeye baskın düzenledi. Baskında izinsiz ve belgesiz üretilerek stoklanan 800 bin adet maske ele geçirildi. Seri olarak maske üretebilecek makinelerle donatılan atölyenin tamamında maske üretimi yapıldığını gören jandarma ekipleri, iş yeri sahibi M.C. isimli şahsı gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli M.C. hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, maske üretimi yapılan iş yeri mühürlendi. Ele geçirilen 800 bin adet maske ise İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

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