Mahalleli olayı anlattı

12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde 10 Ekim tarihinde gerçekleşti. İddialara göre Yusuf D. (39),üç çocuğunun gözünün önünde eşine şiddet uyguladı. Olay üzerine baba Yusuf D. ile 16 yaşındaki oğlu İ.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D., babasını bıçakladı.
Bıçaklandıktan sonra dışarı çıkan Yusuf D.’nin yardımına yetişen komşuları durumu polis sağlık ekiplerine bildirdi. Baba Yusuf D., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken suç aletiyle birlikte gözaltına alınan İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaya ilişkin konuşan komşuları Yüksel Özsaraç, “Akşam ben iş çıkışı geldiğimde evin önünde bir kalabalık gördüm. Benimde 2010 yılında torunum düşmüştü buradan. Aynı olay kafamda canlandı, yukarıdan aşağıya nasıl indiğimi bilemedim. Geldim burada merhaba dediğimiz arkadaşımız, komşumuz yerde yatıyor. Şurada esnaf bir arkadaşımız da bezle, bıçaklanmış darbe gördüğü yeri kapatıyordu” dedi.
Özsaraç, “Burada arkadaşımı sordum. Evde tartışma olmuş. Babası dedi annesini dövmüş. Oğlu da ayırmak isterken böyle bir olay geçiyor. Boğuşmuşlar sonra özellikle bıçaklama olayı yok ama bıçağı almış çocuk korkudan. Boğuşurken bıçak bir anda karnına giriyor. Kurtarmak isterken de olay neticesi buraya varıyor” ifadelerini kullandı.
Konuşmalarının devamında Özsaraç, “Yani kesinlikle şu ana kadar herhangi bir tartışma duymadık. Benim küçük çocuğum var, onunda aynı yaşta küçük çocuğu var 7 yaşında. Aynı bahçede, sürekli her gün oynuyorlardı. Biri 16 yaşında biri 18 yaşında 2 tane oğlu var. Akşamları iş çıkışı kapıda oturup muhabbet ediyorduk. Çocuklarda herhangi bir olay yapacak çocuklar değildi. Öyle bir aile değildi. Yani annesini de tanırım. Babası da arkadaşımızdır. Çocuklar da kendi çocuğumuz gibi burada koruyup sahip çıkmaya çalışıyorduk. Nasıl olduysa halen bizde olayın şoku içerisindeyiz” dedi.
Olaya ilişkin konuşan Okan Özsaraç, “Yani herhalde o arkadaş annesiyle mi tartışıyormuş, ne yapıyormuş tam bilmiyorum ama duyduklarımı söylüyorum. O arada babası gelmiş herhalde tartışmaya başlamışlar. Sinirle herhalde babasını bıçaklamış. Bildiğimiz bu kadar. Olay anını da görmedim, olaydan sonrasını da görmedim. Sadece kapı komşusuyum. Başka bir şeyde bilmiyorum. Çocuklar geliyordu. Kapımızda oturuyorlardı. Sohbet muhabbet ediyorduk. Hiçbir şey yoktu. Gayet iyi insanlardı” dedi.
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