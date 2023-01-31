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Sultangazi'deki kitap kafelere bir yenisi daha ekleniyor

İstanbul'un Sultangazi Belediyesi, başta gençler olmak üzere tüm ilçe halkını okumaya teşvik etmek için hayata geçirdiği 'Kitap Kafe'lere bir yenisini daha ekliyor. Gazi Mahallesi'ne yapılan yeni mekân ile ilçedeki Kitap Kafe'lerin sayısı 6'ya ulaşacak. Kafenin kısa sürede hizmete açılması bekleniyor

Giriş: 31.01.2023 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Sultangazi'nin kitap kafeleri artıyor
İHA

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki Kitap Kafe'lerin sayısını gün geçtikçe artırıyor. Malkoçoğlu, Uğur Mumcu, Yayla, Cumhuriyet ve Habipler mahallelerinde yüzlerce kitap seçeneğiyle hizmet veren kitap kafelere bir yenisi daha ekleniyor.

Binlerce kitap seçeneği sunan Kitap Kafe'lerin 6'ncısı Gazi Mahallesi'ne yapılıyor. Ozan Kıvırcık Ali Parkı'na yapılan Kitap Kafe'nin kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

"KİTAP KAFE SAYIMIZI 6'YA ULAŞTIRDIK"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sadece gençlerimiz değil, tüm vatandaşlarımız istediği kitaba erişebilsin diye ilçemizdeki kütüphanelerin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Tüm komşularımızın kitaplara rahatlıkla ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Kitap Kafe'lerimizin sayısını artırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mahallesi'ne yaptığımız Kitap Kafe ile birlikte toplam kitap kafe sayımızı 6'ya ulaştırdık" dedi.

"TÜM KOMŞULARIMIZI BEKLİYORUZ"

İlçedeki kütüphane sayısını da 20'ye çıkardıklarını belirten Dursun, "İlçemize kazandırdığımız kültür merkezlerimize de kütüphaneler yaparak bu sayıyı artırıyoruz. Komşularımız yeter ki okusun. Mahalle kütüphanelerimiz, e-kütüphanemiz, çocuk kütüphanemiz ve kitap kafelerimiz de kitapseverlerin hizmetinde. Özellikle yarıyıl tatilinde gençlerimizle birlikte tüm komşularımızı bekliyoruz" diye konuştu.

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