DHA

İstanbul'da kurulan kurban satış yerlerinde pazarlıklar başladı. Kurban pazarlarının gözdeleri ise bir tonun üzerinde ağırlığa sahip olan boğalar oldu. Sultangazi'de 1 ton 180 kilo ağırlığındaki 'Ilgaz' isimli boğa 185 bin liraya alıcı beklerken, Esenyurt'ta 1 ton 400 kilo ağırlığındaki 'Gürkan' isimli boğa ise pazara getirilir getirilmez 190 bin liraya satıldı.

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'un birçok noktasında kurulan kurban satış yerlerinde pazarlıklar başladı. Kurban pazarlarının en dikkat çekenleri ise bir tonun üzerinde ağırlığa sahip olan boğalar oldu. Çankırı'dan getirilen 1 ton 180 kilo ağırlığındaki 'Ilgaz' isimli boğa, Sultangazi Belediyesi tarafından Habibler Mahallesi'nde kurulan kurban satış yerinde 185 bin liraya alıcısını bekliyor. Ilgaz'dan geldiklerini beliren Abdurrahman Delican, "Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden geldik. Bu hayvanımız 1 ton 180 kilogram. Çok ağır bir hayvan olduğu kanaatindeyiz. Adı Ilgaz. 185 bin lira istiyoruz" dedi.

ESENYURT'TA 1 TON 400 KİLO AĞIRLINDAKİ 'GÜRKAN' İSİMLİ BOĞA 190 BİN LİRAYA SATILDI

Esenyurt'ta kurulan kurban satış yerinde ise 1 ton 400 kilo ağırlığındaki 'Gürkan' isimli boğa pazara gelir gelmez 190 bin liraya satıldı. 'Gürkan'ı satın alan Cesim Topal, "Şu anda fiyatlar maliyetten dolayı biraz yüksek. Ama ekonomik şartlardan dolayı adamlar da çok emek vererek buraya getiriyorlar" dedi. Satılan kurbanlığın sahibi Bülent Ekmekçi ise, "Ardahan Göle'den geldim. Pazarın en büyük hayvanı budur, ırk olarak Şarole ırkıdır yani diğerlerinin randımanı yüzde 50 ise bunun randımanı yüzde 60 ile yüzde 70 arasında değişir. Pazarın en büyük hayvanıdır, halen yorgun hayvanımız yeni indirdiğimiz için. Daha yemini suyunu yememiş, hayvan yorgun tam su veremiyoruz. Alıcısına hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Kurbanlık alacaklara uyarılarda bulunan Ekmekçi, "Hayvanın sağlık durumuna baksınlar. Küpe olması lazım kulağında, ağzındaki dişine açıp bakılması gerekir. Yaşına bakılması gerekir" şeklinde konuştu.

ÇADIRLARDA PAZARLIKLAR KIRAN KIRANA YAPILIYOR

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Kıran kırana yapılan pazarlığın ardından kurbanlık boğa bir aileye 50 bin liraya satıldı.