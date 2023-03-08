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Sultangazi deprem haritası: İBB deprem raporu ile Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu?

Kahramanmaraş depreminden sonra gündeme İstanbul olası depremi geldi. İBB’de bilgilendirme amaçlı İstanbul için olası deprem kayıp tahminleri ve risk haritasını paylaştı. Peki, İBB deprem raporu ile Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş: 08.03.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımız kendi ilçeleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, İBB deprem raporu ile Sultangazi depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte detaylar...

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    SULTANGAZİ RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • İstanbul'un ilçelerinden biri olan Sultangazi, il merkezine 15 km uzaklıkta yer almaktadır. 36.26 km2 yüz ölçümüne sahip olan Sultangazi'nin doğusunda Eyüpsultan, batısında Esenler, güneyinde Gaziosmanpaşa, kuzeybatısında Başakşehir bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre Sultangazi'de 16 mahalle bulunmaktadır.

  • Sultangazi ilçesinde kat sayısına göre bina dağılımları şu şekildedir; 1-74 arası katlı binalar 16.839 adet (%49.57), 5-8 arası katlı binalar 17.086 (%50.31), 9-19 arası katlı binalar 44 adet (0.12)

  • Sultangazi ilçesinde yapım yılına göre bina dağılımları şu şekildedir; 1980 öncesi 4.502 adet (%13), 1980-2000 arası 18.421 adet (%54), 2000 sonrası 11.046 adet (%33)

  • *Senaryo depremi için Sultangazi ilçesi "Mahalle bazlı bina hasar" tahminleri

  • *Senaryo depremi için Sultangazi ilçesi "Mahalle bazlı can kaybı-yaralanma" tahminleri

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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