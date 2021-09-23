Sultangazi'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Metris istikametinde seyreden Güven Alpüste'nin kullandığı 34 TP 0653 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki Ramazan Yağar idaresindeki 34 LMY 694 plakalı servis aracına çarptı.

Otomobilde sıkışan Alpüste, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan Alpüste ve aracındaki diğer kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.