Sultangazi'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde "Kerem" isimli bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin adresini takibe alan ekipler, şüpheli Kerem C'yi (23) Enver G'ye (28) uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 56 gram eroin, hassas terazi ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. Adreste bulunan Zelal Y. (24) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enver G. serbest bırakıldı. Zelal Y. adli kontrol şartıyla salıverilirken Kerem C. tutuklandı.