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        Sultangazi'de kadın ve çocuklara ücretsiz danışmanlık hizmeti

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) bünyesindeki Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi (SADEM), ilçede ikamet eden kadın ve çocuklara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Psikologlar, kadın ve çocuklara danışmanlık yaparak onların geleceğe daha güvenle bakmasını amaçlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:10 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:10
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        Sultangazi'de ücretsiz danışmanlık
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        Toplumun temel taşı olan ailenin bütünlüğünü koruma ve kişilerarası iletişimi güçlendirme hedefiyle İstanbul'un Sultangazi Belediyesi, alanında uzman iki psikolog tarafından kadın ve çocuklara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

        SU-MEKAN bünyesinde bulunan SADEM'in verdiği hizmetle 2023-2024 yılı içerisinde 798 seans kadınlara, 322 seans çocuklara olmak üzere 1120 seans ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi. 2019’dan bu yana ise 1536 kadına danışmanlık hizmeti verildi.

        Yapılan görüşmeler sonucunda psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale gereksinimi olan vakalar hastanelere yönlendiriliyor. SADEM’e başvurular ise online olarak gerçekleştiriliyor.

        Aile içi iletişimin önem taşıdığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, şunları söyledi:

        "Toplumun temel taşı olan kadınlarımıza 2019 yılından bu yana Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi’nde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu yıl itibari ile çocuklarımıza da danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Kadın demek toplum demektir. Çocuklar ise bizim geleceğimizdir. Kadın, yetiştirdiği bir çocukla toplumu değiştirebilir. Bu yüzden aile içi iletişim hayati önem taşıyor. Çatışmalar, anlaşmazlıklar her aile içinde yaşanan problemlerin başında geliyor. Önemli olan bunu doğru yöntemlerle doğru şekilde aşmak. Sultangazi Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi olarak aile içi iletişimin güçlendirilmesi için hizmeti veriyoruz."

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