Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı

        Sultangazi Kent Ormanı'nda iki ayrı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:27 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sultangazi'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek başka bir alana da yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangına, itfaiye ekipleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü arazözleriyle müdahale edildi. Havadan da 2 helikopterle söndürme çalışmalarına destek verildi.

        Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ormanda piknik yapan vatandaşları alandan çıkardı.

        Ormanlık alandaki yangın, yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        #sultangazi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Üçüncü gol geldi!
        Üçüncü gol geldi!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Annesine veda etti
        Annesine veda etti
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Habertürk Anasayfa