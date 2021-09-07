Lastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

DHA

Yangın, Sultangazi, Esentepe Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre 2392. Sokak'ta bulunan 12 katlı bir binanın altında bulunan bir firmaya ait otomobil lastiklerinin depolandığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerini kapısını elektrikli testere yardımıyla açarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. Bu sırada yangının çıktığı iş yerinin olduğu binada oturan bazı vatandaşlar evlerinden çıkarken bazıları da binaya ait kapalı otoparkta bulunan otomobillerini dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. DHA'nın haberine göre; yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra bina sakinleri evlerine döndü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.