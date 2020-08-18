DHA

İstanbuk Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir boya imalathanesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İmalathaneden çıkan, paniğe neden olan siyah dumanlar tüm mahalleyi sardı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında imalathanede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.