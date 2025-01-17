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        Haberler Gündem İstanbul Sultangazi'de kazaya karışan kamyonun dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de trafik kazası: 3 yaralı

        Sultangazi'de hafif ticari araçla çarpışan hafriyat kamyonunun dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 00:27 Güncelleme: 17.01.2025 - 00:27
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        Sultangazi'de kaza: 3 yaralı
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        Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşan iki araçtan kamyon Alibey Deresi'ne düştü, hafif ticari araç ise otluk alanda durdu.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve itfaiye su altı arama ekipleri sevk edildi.

        Dereye düşen kamyonun sürücüsü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 3 yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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