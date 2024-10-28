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        Sultangazi'de "Kastamonu" tanıtım günleri etkinliği düzenlendi

        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi ile Kastamonulular Dayanışma Derneği'nce, 5. Sultangazi Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi. Programa katılan protokol, kazanların başına geçerek misafirlere, Kastamonu'nun ata tohumu siyez bulgurundan yapılmış pilavı ikram etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:24
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        Sultangazi'de "Kastamonu" günleri
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        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde "Anadolu Kültür Festivali" ile bu coğrafyadaki şehirlerin kültürü ve tarihi, ilçe sakinlerine tanıtılıyor.

        Sultangazi Belediyesi ile Kastamonulular Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 5. Sultangazi Kastamonu Tanıtım Günleri'nde pastırmadan pirince, çekme helvadan Taşköprü sarımsağına kadar yöreye ait ürünler stantlarda yerini aldı.

        Programa İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul milletvekilleri Süleyman Soylu ve Rabia İlhan, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Valisi Gül, belediyenin düzenlediği "Anadolu Kültür Festivali"nin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

        Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise festivali düzenlemekteki amaçlarının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu belirtti. Anadolu topraklarında her zaman zorluklar yaşandığını kaydeden Dursun, "Kastamonu'nun simgesi haline gelmiş şehit Şerife Bacı'dan feyz almış bir milletiz. Bu vatan toprağını böldürmedik, böldürmeyiz. Biz, bir ve beraber bu topraklarda yaşamaya alışmışız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Gül, Soylu ve Dursun kazanların başına geçerek misafirlere, Kastamonu'nun ata tohumu siyez bulgurundan yapılmış pilavı ikram etti.

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