DHA

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi 2850/3 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Yusuf E. ve arkadaşları, kaldırımda sohbet ettiği sırada, sokağa gelen otomobildeki kişiler tarafından üzerlerine yaklaşık 10 el ateş açıldı. Saldırı sonucunda Yusuf E. bacağından vurularak yaralandı. Yanındaki arkadaşları etrafa kaçışırken, saldırganlar ise otomobil ile hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yusuf E., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yusuf E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından polis, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin izlenmesi üzerine kimliği tespit edilen A.Y. ve M.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.