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        Haberler Gündem Güncel Sultangazi'de kablolar patlayarak yandı | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de elektrik kabloları patlayarak yandı

        İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde elektrik kabloları alev aldı. Yola düşen ve patlamalarla yanmaya devam eden kablolar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:05
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        Sultangazi'de kablolar patlayarak yandı
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        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kısa devre yapan elektrik kabloları yandı.

        Olay, dün saat 13.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'ndeki Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sokaktaki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Bir süre sonra koparak yere düşen kablolarda patlamalar meydana geldi. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Bir süre daha yanmaya devam eden kablolar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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