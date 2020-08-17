Sultangazi'de havai fişek atan 3 kişiye para cezası uygulandı

İstanbul'da 14 Ağustos'ta kent genelinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması sırasında Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda havai fişek atarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen Hakan Y. (18),Ali M. (15) ve Abdulkerim M. (15) yakalandı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan 3 kişiye, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira idari para cezası kesildi.