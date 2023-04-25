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Sultangazi'de evinden ayrılan 11 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

İstanbul Sultangazi'de dün gece saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan 11 yaşındaki Hatice'den iyi haber geldi.

Giriş: 25.04.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Sultangazi'de evinden ayrılan 11 yaşındaki kızdan haber alınamıyor
Kayıp Hatice'den iyi haber!
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İHA

Sultangazi'de dün gece saatlerinde bisikleti ile evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 11 yaşındaki Hatice Yıldırım'dan iyi haber geldi. Küçük kız Gaziosmanpaşa'da bir parkta otururken bulundu.

Edinilen bilgiye göre ikamet ettiği Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evinden saat 23.30 sıralarında bisikleti ile ayrılan Hatice Yıldırım, bir daha geri dönmedi. Olayın ardından küçük kızın ailesi bir yandan her yerde kızlarını arayıp bir yandan da Sultangazi emniyetine kayıp başvurusunda bulundu. Bölge esnafı ve vatandaşlar kızın bulunması için sosyal medya üzerinden sürekli olarak yaptıkları paylaşımlarla aileye destek verdi. Çabalar sonuç verdi ve küçük kız Gaziosmanpaşa'ta bir vatandaşın dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hatice Yıldırım'ı alarak merkeze götürdü. Yıldırım polis ekiplerince ailesine teslim edildi. Kızın kardeşiyle tartıştığı için evden uzaklaştığı iddia edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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